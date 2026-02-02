Trafik jandarması okul servis denetimlerine başladı

Haberler

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminde okul servislerine yönelik denetimlere başladı. Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla sürücülerin belgelerini kontrol ederken öğrencilere de güvenli sürüş kuralları hakkında bilgi veriyor.

Aksaray'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafik jandarması ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerine başladı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri eğitim alanındaki denetim faaliyetlerine başladı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımının sağlanması amacıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, uygulamaların yanı sıra öğrenci ve servis yetkililerini de bilgilendiriyor. Şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan trafik jandarmaları servis araçlarının teknik açıdan taşımacılığa uygun olup olmadığı, sürücülerin ehliyetleri ve servis güzergah izin belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde rehber personel bulunup bulunmadığını kontrol ederek mevzuata uygunlukları denetliyor. Ayrıca denetimlerde sürücü ve rehber personellere, genel trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş konularında, öğrencilere ise servis araçlarında dikkat etmeleri gereken temel kurallar hakkına bilgilendirme yapılıyor. - AKSARAY

