Haberler

Aksaray'da 2 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Aksaray'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksaray'da 2 katlı müstakil binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Ereğlikapı Mahallesi 1401 Sokak'ta bulunan Özlem Apartmanının 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2. katındaki yabancı uyruklu şahısların kaldığı dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerini olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın mahallinde sağlık görevlileri dumandan etkilenen 5 kişiye müdahalede bulundu. 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
