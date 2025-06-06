Aksaray'da Motosikletli Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralı

Aksaray'da Motosikletli Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini korurken, hafif yaralanan araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden A.Y. (19) idaresindeki 06 DY 0821 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, tali yoldan bulvara çıkan R.A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Hafif ticari araçla yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklette sürücü ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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