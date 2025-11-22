Haberler

Aksaray'da Modifiye Motosiklet Sürücüsüne 13 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da standart dışı ışıklarla donatılmış ve abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye 13 bin 776 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri, şehir genelinde kuralsızlığa geçit vermiyor.

Aksaray'da standart dışı ışıklarla donattığı ve abartı egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan sürücüye 13 bin 776 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araç ve sürücüler bir bir kontrolden geçirilirken, uygulama noktasına gelen Furkan İ. (23) idaresindeki 68 AGC 295 plakalı motosiklet durduruldu. Ehliyet, ruhsat ve kask gibi zorunlu trafik belge ile teçhizatları kontrol edilen sürücünün motosikletinde yapılan incelemede standart dışı ışık sistemi ve abart egzoz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 13 bin 776 lira ceza kesti. Ceza işlemlerinin ardından motosiklete yol verilirken, trafik ekipleri şehir genelinde hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.