Aksaray'da tonlarca saman balyası alev alev yandı: o anlar dron kamerasında

Aksaray'ın Hamidiye Alaca Mahallesi'nde bir mandırada çıkan yangın, 70 ton saman balyasının yanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri ve iş makineleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aksaray'da üreticiye ait tarlada bulunan mandırada tonlarca saman çıkan yangında alev alev yandı. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerden çıkan dumanlar gökyüzünü sararken, yangını söndürme çalışması sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Aksaray'ın Hamidiye Alaca Mahallesi arkasında bulunan boş tarım arazisindeki mandırada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir üreticiye ait mandıradaki saman balyalarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir balyada çıkan yangın kısa sürede tüm balyaları sardı. Bir taraftan itfaiye ekipleri diğer yandan iş makineleriyle yangına müdahale edildi. Yangın ve müdahale anları dron ile anbean görüntülenirken, yangında yaklaşık 70 ton saman balyası yanarak kül oldu. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yangın mahallinde söndürme çalışmaları devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Yıllar süren hasret bitiyor, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var