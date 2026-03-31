Aksaray'da tonlarca saman balyası alev alev yandı: o anlar dron kamerasında

Aksaray'da üreticiye ait tarlada bulunan mandırada tonlarca saman çıkan yangında alev alev yandı. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerden çıkan dumanlar gökyüzünü sararken, yangını söndürme çalışması sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Aksaray'ın Hamidiye Alaca Mahallesi arkasında bulunan boş tarım arazisindeki mandırada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir üreticiye ait mandıradaki saman balyalarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir balyada çıkan yangın kısa sürede tüm balyaları sardı. Bir taraftan itfaiye ekipleri diğer yandan iş makineleriyle yangına müdahale edildi. Yangın ve müdahale anları dron ile anbean görüntülenirken, yangında yaklaşık 70 ton saman balyası yanarak kül oldu. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı yangın mahallinde söndürme çalışmaları devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı