Haberler

Aksaray'da mandıra çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu

Aksaray'da mandıra çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinde bir mandıranın çökmesi sonucu 20'ye yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, yoğun yağmur ve kar yağışı sonucu meydana geldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'da bir mandıranın çökmesi sonucu göçük altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Gündüz (55) isimli üreticinin Zafer Mahallesi'ndeki mandırası yoğun yağmur ve kar yağışı sonucu çatısında su birikmesiyle çöktü. Yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu mandırada ilk belirlemelere göre 20'ye yakın hayvan göçük altında kalarak telef oldu. Mandıranın çöktüğünü fark eden üretici kendi imkanlarıyla hayvanlara yönelik kurtarma çalışması yaparken komşuları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve beldedeki iş makineleriyle kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışması halen devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi

Afrika Kupası'nda çılgın maç! Zor da olsa son 8'e kaldılar
Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular