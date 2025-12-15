Aksaray'da mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı. Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığı'na ait helikopterimiz ile Aksaray Hasan Dağı'nda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımıza acil şifa dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kurtarılma anına ait görüntüler bakanlığın paylaşımında yer aldı.