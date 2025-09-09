Aksaray'da Lise Öğrencileri Motosiklet Kazası Geçirdi

Aksaray'da 2 lise öğrencisi okula gitmek için bindikleri motosikletle kaza geçirdi. Kaza da 2 lise öğrencisi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan R.G. (15) ve M.S. (15) okula gitmek için motosiklete bindi. M.S.'nin kullandığı plakasız motosikletle Güzelyurt meydanından Aksaray yolu istikametine giderken sürücünün viraja hızlı girmesi ve önüne aniden araç çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araca çarpmamak için direksiyonu kıran M.S. motosikletin kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı. Kazayı gören ilçe sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan lise öğrencisi çocukların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY