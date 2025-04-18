Aksaray'da Kuru Sıkı Tabanca Ele Geçirildi: 11 Bin Lira Ceza

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, tabanca sahibine 11 bin 977 lira ceza kesilerek tabancaya el konuldu.

Olay Aratol İstiklal Mahallesi Yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri şüphe üzerine 68 EF 277 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada kuru sıkı tabanca bulundu. Araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan şahıslar tabancanın kendilerine ait olmadığını ve şirket müdürüne ait olduğunu söylemesi üzerine şirket müdürüne ulaşıldı. Olay yerine gelen M.P. isimli şirket müdürüne kabahatler kanunu çerçevesinde 11 bin 977 lira ceza kesilerek her hangi bir belgesi olmayan tabancaya el konuldu. - AKSARAY