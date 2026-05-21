Aksaray'da kaybolan köpeğini arayan genç, 2 kişi tarafından bıçaklandı

Aksaray'da kaybolan köpeğini aramak için sokağa çıkan 22 yaşındaki Sadettin Ç., önünü kesen 2 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırganlar kaçarken, genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan köpeğini aramaya çıkan Sadettin Ç. (22) sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı. Bir süre sonra 806. Sokağa gelen gencin, tanımadığı kimliği belirsiz 2 kişi tarafından önü kesildi. İddiaya göre, "Neden bakıyorsun" diyen 2 kişi, Sadettin Ç.'nin üzerine yürüyerek önce darbetti sonra da birisi belindeki bıçağı çıkartarak şahsı bacağından yaraladı. Genç kanlar içinde kalırken kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre sonra intikal eden sağlık ekiplerince yaralı genç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
