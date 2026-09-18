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Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil direği ve ağacı devirdi, sürücü yaralandı

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Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil direği ve ağacı devirdi, sürücü yaralandı
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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğini ardından refüjdeki ağacı devirdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce çarptığı aydınlatma direğini sonrada refüjdeki ağacı devirdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, organizeden şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet A. (25) idaresindeki 68 ACV 853 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine çarpıp devirdi, daha sonra da savrularak çarptığı ağacı devirdi. Otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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