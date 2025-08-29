Aksaray'da Kayınpeder Tüfekle Yaralandı

Aksaray'da Kayınpeder Tüfekle Yaralandı
Güncelleme:
Aksaray'da kızını almak için damadının evine giden kayınpeder, damat tarafından tüfekle vuruldu. Yaralı kayınpeder hastaneye kaldırıldı, damat gözaltına alındı.

Aksaray'da eşiyle tartışan kızını evinden almaya giden kayınpeder, damadı tarafından tüfekle vuruldu. Bacağından vurulan kayınpeder yaralanırken, damat polis ekiplerince evinde tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. (29) eşiyle tartışınca araya eşinin babası girdi. Kayınpederi İsmail B. (55) ile telefonla görüşen damat Ahmet C. telefonda tartışırken, tartışmanın ardından iddiaya göre baba kızını almak için damadının evine gitti. Binanın 4. katında oturan damadının kapısını çalan kayınpeder, kapıyı açan damadı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce damat evinde bulundurduğu tüfeği alarak kayınpederine ateş açtı. Bacağından yaralanan kayınpeder kanlar içinde apartmana düşerken, tüfek sesini duyan apartman sakinleri yaralı adamı dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kayınpedere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan kayınpeder Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polise kipleri ise olayı gerçekleştiren damadı evinde suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan kayınpederin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
