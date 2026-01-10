Haberler

Aksaray'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray-Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ağır.

Aksaray'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Ö. yönetimindeki 68 BC 193 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde ve minibüste bulunan sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralanırken, araçların ön koltuğunda bulunan 3 yaralı hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ve kurtarma ekipleri de yaralıları araçlardan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerinin zamanla yaraşırcasına müdahalesi kameralara yansırken, yarım saat süren çalışmayla sıkışan 3 yaralı araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Şampiyonluğun arkasındaki o detay: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

Şampiyonluğun arkasındaki o detay
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü

Dev mücadele öncesi ortalığı karıştıran görüntü
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Guendouzi'den gelecekle ilgili net mesaj

Taraftarlara seslendi! Gecenin kahramanından bomba mesaj