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Aksaray'da jandarmanın durdurduğu tırda 5,5 milyon liralık kaçak sigara bulundu

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Aksaray'da jandarmanın durdurduğu tırda 5,5 milyon liralık kaçak sigara bulundu
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Aksaray'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu tırda 5,5 milyon lira değerinde kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. Tırın dorsesinde 18 bin paket kaçak sigara ve 2 bin 111 kilo kıyılmış tütün dahil çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulunurken, adli işlem başlatıldı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırda 5,5 milyon lira değerinde birlerce kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana kara yolu Taşpınar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, tırın dorsesinde yaptığı aramada piyasa değeri 5,5 milyon lira olan 18 bin paket kaçak sigara, 2 bin 111 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 59 paket elektronik sigara kiti, 843 adet puro, 105 kilogram nargile tütünü, 19 adet elektronik sigara olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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