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Aksaray'da iki aracın çarpışıp park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

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Aksaray'da iki aracın çarpışıp park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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Aksaray'da iki otomobilin kavşakta çarpışıp savrularak park halindeki bir araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da çarpışan iki aracın savrularak park halindeki bir araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi 101. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastane istikametine seyreden İbrahim K. idaresindeki 01 BAN 859 plakalı otomobil, kavşakta Yunus A. yönetimindeki 68 AED 205 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 BAN 859 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan Fırat Ç. yönetimindeki 68 AFC 928 plakalı Honda marka araca çarparak durabildi. Kazada sürücüler Yunus A. ve İbrahim K. ile araçlarda bulunan Ömer A. (42), Ahmet K. (27), Kübra G. (32) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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