600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı

Aksaray'da geçtiğimiz ay Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir eve girerek 600 bin liralık ziynet eşyasını çalan S.K. (38) ve G.B. (35) isimli şahıslar, ardından Fatih Mahallesi'nde bir aracı da çalarak kayıplara karıştı.

TRAFİK KAZASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Tahkikat çerçevesinde çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bir süre sonra şahısların Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazası geçirdiğini belirleyen polis, G.B. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini, S.K.'nın da hastanede tedavi altında olduğunu belirledi.

CEZAEVİNİ BOYLADI

Hastanedeki tedavisinin ardından S.K. adli mercilere sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı.