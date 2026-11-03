Eski eşini 15 kez bıçaklayıp öldüren zanlıdan kan donduran sözler: Pişman değilim, bana ihanet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman O. tutuklandı. Genç kadının hayatını kaybettiği saldırının ardından polise giderek kendisini ihbar eden zanlı, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. Zanlı, cinayeti işlediği için pişman olmadığını söyledi.

KONUŞMAK İÇİN EVİNE ÇAĞIRDI

Olay, Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O. (33), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağırdı.

Bir süre sonra ikili arasında henüz ayrıntıları açıklanmayan bir mesele nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman O., eski eşini göğsünden 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Yeşildağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

BABASININ EVİNE GİDİP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetin ardından evden ayrılan Osman O., babasının evine gitti. Burada polisi arayarak kendisini ihbar eden zanlı, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman O., adliyeye sevk edildi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE PİŞMAN DEĞİLİM”

Adliye girişinde basın mensuplarının “Neden öldürdün?” sorusuyla karşılaşan zanlı, “Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm” ifadelerini kullandı.

Osman O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı