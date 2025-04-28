Aksaray'da Emekli Astsubay Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

Emekli astsubay önce karısını sonra kendini vurdu: 2 ölü

Karı kocanın hayatını kaybettiği olayda polis ve sağlıkçılar balkona tırmanarak eve böyle girdi

AKSARAY - Aksaray'da eşiyle bilinmeyen bir nedenden tartışan emekli astsubay 14 yaşındaki çocuğunu odaya kilitleyip salonda beylik tabancası ile önce eşini sonra kendini vurdu. Kadın olay yerinde, emekli astsubay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhamit Mahallesi Otuklar Konağı 1. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Naciye Bulanık ile tartışan emekli astsubay Cesur Bulanık tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evde bulunan 14 yaşındaki T.B.'ı odaya kilitleyerek salonda beylik tabancasıyla karısının göğüs kısmına ateş etti. Kadın kanlar içinde yere düşerken emekli astsubay daha sonra tabancayı kafasına dayayarak ateş edip intihar etti. Silah seslerini duyan 14 yaşındaki çocuk salonun kapısını kırıp içeriye girince korkunç manzarayla karşılaştı. Anne ve babasını kanla içinde yerde ulan çocuk telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konak kapısının açılmaması nedeniyle balkondan tırmanarak içeriye girerken, karı kocayı kanlar içinde görünce sağlık ekipleri de balkona tırmanarak eve girdi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra polis ekiplerince odanın kapısı kırılarak dış kapı açıldı. Yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybederken emekli astsubay ağır yaralı olarak evden çıkarılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Cesur Bulanık'ta hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, evde bulunan 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerince koruma altına alındı.

Emniyet Müdürü ve savcı olay yerinde inceleme yaptı

Olay yerine gelen Aksaray Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürü olay yerinde incelemeler yaparken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de yaptığı detaylı incelemenin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Elindeki telefonla yakınlarını arayan 14 yaşındaki T.B., "Babam nefes alıyor" diye haber verdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.