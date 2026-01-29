Aksaray'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gülağaç yolu Kireçlik mevki Sevinçli köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne seyreden Hacer S. (53) idaresindeki 68 ACR 938 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Otomobilin ters döndüğü kazada sürücü yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY