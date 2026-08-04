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Aksaray'da Villada Cinayet: Katil Zanlısı Aydın'da Yakalandı

Aksaray'da Villada Cinayet: Katil Zanlısı Aydın'da Yakalandı
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Aksaray’da bir villa bahçesindeki kamelyada kurulan içki masasında 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın ardından firar eden katil zanlısı Aydın’da yakalandı.

Aksaray'da bir villa bahçesindeki kamelyada kurulan içki masasında 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın ardından firar eden katil zanlısı Aydın'da yakalandı. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin kamelya kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 5 kişi kamelyada alkol almaya başladı. Masada oturan 61 yaşındaki Mustafa Eriş, beraber alkol aldığı G.T. (38) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından zanlı ve masada bulunan 3 şüpheli kaçtı. Firar eden şüpheli şahıslardan S.E. (48) ve B.G. (30), olaydan saatler sonra 26 Temmuz saat 03.45 sıralarında Mersin'de yakalandı. Aksaray'a getirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firar şüphelilerden Ş.G. (29) ise 29 Temmuz saat 00.45 sıralarında Konya'da yakalanarak Aksaray'a getirildi. Ş.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Olayın asıl şüphelisi Gökhan U.'yu (38) yakalamaya yönelik Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Konya, Muğla ve Aydın illeri ile ortak çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda, şüphelinin Aydın'ın Didim ilçesinde bir adreste saklandığının tespit edilmesi üzerine dün saat 19.00 sıralarında adrese Aydın Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Özel Harekat destekli operasyon yapıldı. Operasyonda zanlı Gökhan U. yakalandı. Zanlı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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