Kamyonet bisiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da kamyonetin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi Aksaray Nevşehir Kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.K. (58) idaresindeki 09 SK 688 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıktığı sırada bisiklet sürücüsü A.A.'ya (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı A.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - AKSARAY