Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

Aksaray'da bir aracın içerisinde bulunan genç, araca yaklaşan saldırgan tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan genç, araçtan inerek kaçarken polis ekiplerine "Kaçmasaydım beni öldürürdü o" dedi.

Aksaray'da araç içinde bıçaklanan genç yaralanırken, olaya müdahale eden polise "Kaçmasaydım beni öldürürdü" dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte araçla gezmeye çıkan Arda G. (23), araçla yol üzerinde durdukları esnada iddiasına göre İsa Ç. isimli şahıs araca gelerek camdan saldırdı.

ARAÇ İÇİNDE BIÇAKLANDI

İsa Ç., Arda G.'yi kolundan bıçaklayarak kaçtı. O sırada bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri durumu fark ederek olaya müdahale etti. Gence ilk müdahaleyi de polis memurları yaptı.

KAÇMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Yaşanan olayı polis memurlarına anlatan Arda G., olay esnasında saldırıdan kaçtığını belirterek, "Kaçmasaydım beni öldürürdü o" dedi.

Kavganın ve bıçaklama olayının sebebi öğrenilemezken, yaralı genç ambulans ve hastane muayenesini reddetti. Bunun üzerine genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
