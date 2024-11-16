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Aksaray'da Bıçakla Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı

Aksaray'da Bıçakla Yaralama Olayının Şüphelisi Yakalandı
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Aksaray'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Olay, 14 Kasım'da Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Aksaray'da bir kadını bıçakla yaralayıp kayıplara karışan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 14 Kasım'da Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıdan evine gitmek için otobüs durağına giden H.A. (43) isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Kadının arkasından sessizce yaklaşarak kadını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düştü. Görgü tanıklarının ve yaralı kadının verdiği eşkalden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de alarak 22 saatlik görüntüleri titizlikle izledi. Olayın başından kaçan şahsın gittiği tüm istikameti kameralardan tespit eden polis şüphelinin O.D. (45) isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahsın yaşadığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli bıçakladığı kadına da teşhis ettirilirken, kendisini bıçaklayan şahsın O.D. olduğunu belirtmesi üzerine şüpheli şahıs işlemleri için emniyete götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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