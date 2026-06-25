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Bahçede tutuşan otlar müstakil evde yangın çıkardı

Bahçede tutuşan otlar müstakil evde yangın çıkardı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek müstakil eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Aksaray'da bahçede çıkan ve müstakil evde hasara neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ölmez'e ait müstakil evin bahçesindeki kurumuş otlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler eve sıçrayarak maddi hasara neden oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde ve avluda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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