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Aksaray'da Asker Eğlencesi Havai Fişekler Nedeniyle Polisi Alarme Geçirdi

Aksaray'da Asker Eğlencesi Havai Fişekler Nedeniyle Polisi Alarme Geçirdi
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Aksaray'da askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede atılan havai fişekler, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi. Olayda, polis ile gençler arasında sözlü tartışmalar yaşandı, fakat takviye ekiplerin gelmesiyle gerginlik sona erdi ve eğlence sonlandırıldı.

Aksaray'da askere gidecek gençler için yapılan eğlencede atılan havai fişekler ihbar üzerine polisi alarma geçirdi. Asker eğlencesine baskın yapan ve gençleri uyaran polis ile vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşanırken olay yerine takviye ekiplerin de gelmesiyle olay büyümeden önlendi.

Olay, Pamucak Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için mahallede asker uğurlaması eğlencesi düzenlendi. Eğlencede havai fişeklerin atılması üzerine mahalle sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. Herhangi bir izin olmadan havai fişek atılması nedeniyle polis ekipleri asker eğlencesi yapılan yere geldi. Burada polisin gençleri uyardığı esnada bir grup genç polis ekiplerine sözlü müdahalede bulunurken, polis ile gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle yaşanan gerginlik son bulurken, asker eğlencesi de sonlandırıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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