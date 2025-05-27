Aksaray'da Arazi Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Arazi Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki N.D.'nin açtığı ateş sonucu Veyis Ergin hayatını kaybetti. Olayda M.D. ve Veyis Ergin yaralanmıştı. Jandarma, N.D.'yi gözaltına aldı.

Aksaray'da arazi kavgasında vurulan şahıs öldü

AKSARAY - Aksaray'da arazi anlaşmazlığı yüzünden aileler arasında çıkan ve silah kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki gencin vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. ve Veyis Ergin arasında mera arazisi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu. Arbede sırasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D., kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Veyis Ergin ve gencin babası M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklemeyen yakınları yaralıları özel araçlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren N.D.'yi suç aleti tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Hastane önüne gelen aile yakınları burada da ortalığı bir birine kattı. Hastanedeki arbedeye jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tedavileri süren 2 yaralıdan Veyis Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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