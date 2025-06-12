Aksaray'da Abart Egzozlu Motosiklet Sürücüsüne 9 Bin 267 Lira Ceza

Abart egzozlu motosikletin sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza

AKSARAY - Aksaray'da abart egzozlu motosikletiyle trafikte seyreden sürücü trafik ekiplerince yakalanırken, sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesilerek motosiklet trafikten men edildi.

Olay, Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, abart egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan ve çevreye rahatsızlık veren 68 ADA 059 plakalı motosiklet sürücüsü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince Ankara Caddesi üzerinde yakalandı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün motosikletinde inceleme yapan trafik ekipleri abart egzoz olduğunu tespit ederken, sürücüye abart egzozlu motosiklet kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesti, motosikleti trafikten men etti.

Emniyet yetkilileri motosikletler üzerindeki denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.