Aksaray'da Abart Egzozlu Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Aksaray'da abart egzozlu aracıyla polis uygulamasına takılan sürücü, egzozun patlamasına rağmen abart egzoz olmadığını belirtirken, uzun süre polise dil dökse de cezadan kurtulamadı.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarı'nda uygulama yaptı. Uygulama esnasında Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 AF 520 plakalı otomobil durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Oğuzhan Y. (32) isimli sürücünün aracında inceleme yapan ekipler, araçta abart egzoz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine işlem yapmak isteyen polis ve araç sürücüsü arasında gerginlik yaşanırken, memurların yaptığı incelemede araca gaz verilince egzozdan patırtıların geldiği netleştirildi. Sürücü ısrarla araçta egzoz olmadığını belirtirken, ekipler sürücüye abart egzozdan 9 bin 267 lira ceza kesti. Yapılan işlemlerin ardından sürücü yoluna devam etti. - AKSARAY