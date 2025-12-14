Haberler

Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı

Güncelleme:
Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

  • Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı.
  • AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
  • 2 öğrenciden hala haber alınamadı.

Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.

2 ÖĞRENCİDEN HALA HABER ALINAMADI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

