Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı
Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
- Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı.
- AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
- 2 öğrenciden hala haber alınamadı.
Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
2 ÖĞRENCİDEN HALA HABER ALINAMADI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa