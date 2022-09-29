Son dakika haberi | Aksaray'da nefes kesen polis şüpheli kovalamacası

Aksaray'da nefes kesen polis şüpheli kovalamacası

Uyuşturucu operasyonundan kaçtılar, kovalamacayla yakalandılar

AKSARAY - Aksaray'da polis ekiplerince bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polisi görünce araçla kaçmaya başlayan 2 şüpheli yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Aksaray emniyetini alarma geçiren kovalamaca da şüpheliler bir polis aracına çarparken kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hacılar Harmanı Mahallesinde bir iş yerine operasyon uyuşturucu düzenledi. Operasyon anında polisi fark eden Yunus K. ile Murat Y. hemen iş yeri önünde bulunan 68 HA 926 plakalı hafif ticari araca binerek kaçtı. Şahısların kaçması üzerine polis ekipleri de araçla şahısları kovalamaya başladı. Polisin defalarca yaptığı 'Dur' ikazına uymayan 2 şüpheli Aksaray sokaklarında adeta film sahnelerini aratmaya kovalamacaya sahne oldu. Tüm emniyet birimlerinin alarma geçtiği kovalamacada kent genelinde tüm yollar tutulurken şüpheliler kaçarken bir polis aracına çarptı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu 2 şüpheli araçla birlikte E-90 karayolu Otogar kavşakta yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda bir miktar eroin maddesi ve esrar maddesi ele geçirilirken, 1 adette ruhsatsız tabanca bulundu.