Akrobatik hareketler ile trafiği tehlikeye düşürmüşlerdi, cezadan kaçamadılar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tehlikeli şekilde motosiklet kullanan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 2 motosiklet sürücüsü, trafikte yarışmaya başladı. Motosikletlerin üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Bir süre yarış halinde ilerleyen 2 motosikletli gözden kayboldu. Motosiklet sürücülerinin yarıştığı anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin çalışma yürüten Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü, şahısları tespit etti. Sürücüler hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken U.C. ve İ.Y.'ye para cezası uygulandı. - TOKAT