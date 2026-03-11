Akranı tarafından öldürülen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'da kız meselesi yüzünden tartıştığı 16 yaşındaki akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen çocuk öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.T. ile 16 yaşındaki akranı Mustafa Yağız Edik kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklar yol ortasında birbirine girdi. Kavgada R.T. Mustafa Yağız Edik'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılarak çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli R.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Yağız Edik, bugün Somuncu Baba Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı