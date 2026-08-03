Haberler

Gaziantep'te Akraba Tartışması Kanlı Bitti: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Akraba Tartışması Kanlı Bitti: 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yakın akrabasıyla tartışan 25 yaşındaki Cemil Arslan, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden Arslan'ın cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, kaçan katil zanlısının yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Gaziantep'te, tartıştığı akrabasının silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısını yakalamak için cinayet büro amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Cemil Arslan ile bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu yakın akrabası arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Cemil Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası cinayet büro amirliği ekiplerince geniş çaplı soruşturma ve kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!

Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı kişi bakın kim çıktı
DEM Parti İmralı Heyeti paylaştı: Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı

İmralı Heyeti 3 saat görüştü! Öcalan'dan çerçeve yasa mesajı
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı