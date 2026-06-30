Çapalı saldırı olayında 4 kişi hakkında adli kontrol kararı

Afyonkarahisar'da daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan kavgada bir şahsın kafasına aldığı çapa darbesiyle yaralanması olayında 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olay, geçtiğimizi hafta sonu Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S. ile eşi U.S., kendilerine ait tarlada çalıştıkları sırada aralarında daha önceden husumet bulunan H.S. isimli kadın ile tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.S.'nin elindeki çapa ile U.S.'nin başına vurduğu iddia edildi. Yaşanan kavgaya daha sonra H.S.'nin aile üyeleri Z.S., K.S. ve M.İ.S. de dahil olurken, çıkan arbede sırasında kafasına çapa ile vurulan U.S. ile eşi U.S. de darp sonucu yaralandı.

Olayın ardından jandarma gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., Z.S., K.S. ve M.İ.S., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı