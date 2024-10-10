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Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

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19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i canice katletmesinin yankıları sürerken genç bir kızın olaya atıfta bulunarak "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" şeklinde bir paylaşım yapması tepki çekti.

İstanbul Fatih'te 4 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Semih Çelik 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve aynı yaşlardaki Ayşenur Halil'i canice katletti. Yaşanan vahşet gündemdeki yerini korurken genç bir kızın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise tepkileri beraberinde getirdi.

"SONUMUN İKBAL GİBİ OLACAĞINI BİLSEM DE..."

Türkiye'yi dehşete düşüren çifte cinayete atıfta bulunan genç kız yaptığı paylaşımda, "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" ifadelerine yer verdi.

İşte büyük tepki çeken o paylaşım;

Akıllara durgunluk veren paylaşım: İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Semih Çelik Güvenlik 3-sayfa Cinayet Hukuk Yaşam

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