Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

İstanbul Fatih'te 4 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Semih Çelik 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve aynı yaşlardaki Ayşenur Halil'i canice katletti. Yaşanan vahşet gündemdeki yerini korurken genç bir kızın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise tepkileri beraberinde getirdi.

"SONUMUN İKBAL GİBİ OLACAĞINI BİLSEM DE..."

Türkiye'yi dehşete düşüren çifte cinayete atıfta bulunan genç kız yaptığı paylaşımda, "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" ifadelerine yer verdi.

İşte büyük tepki çeken o paylaşım;