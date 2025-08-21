Akhisar'da Traktör Kazası: Dede Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı

Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 60 yaşındaki Mehmet Gencer yaşamını yitirirken, torunu ağır yaralandı. Kaza, dikkatsizlik nedeniyle traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Mehmet Gencer hayatını kaybederken, torunu ağır yaralandı.

Kaza, Akhisar'a bağlı Hanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Gencer'in kullandığı traktör, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına devrildi. Kazada Mehmet Gencer traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörde yolcu olarak bulunan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan 10 yaşındaki torunu Mehmet Gencer ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
