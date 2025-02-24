Akhisar'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Zeytinliova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden Mehmet Unur (41) yönetimindeki 45 ASN 558 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Bulgaristan plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Unur ile yanındaki Irmak Erdoğan'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA