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Akhisar'daki orman köylerine 14 su tankeri teslim edildi

Akhisar'daki orman köylerine 14 su tankeri teslim edildi
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY destekleri kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman köylerine yangınlara ilk müdahaleyi güçlendirmek için 14 su tankeri teslim etti. Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman köylerinin yangın mücadelesindeki önemine dikkat çekerek vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya ve 112'yi aramaya çağırdı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY destekleri kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman köylerine yangınlara ilk müdahaleyi güçlendirmek amacıyla 14 su tankeri teslim etti.

Düzenlenen teslim törenine katılan İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman köylerinin orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir görev üstlendiğini belirtti.

Yangınlara ilk müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, ORKÖY destekleri kapsamında su tankeri dağıtımının her yıl sürdürüldüğünü ifade etti.

Yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşlara da çağrıda bulunan Yılmaz, orman yangınlarına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlar ile duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

ORKÖY destekleri kapsamında teslim edilen su tankerlerinin, özellikle kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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