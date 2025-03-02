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Akhisar'da Jandarma Üzerine Elektronik Sigara ve Tütün Ele Geçirdi

Akhisar'da Jandarma Üzerine Elektronik Sigara ve Tütün Ele Geçirdi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Z.T. isimli şahsın işyerinde yaptıkları aramada çok sayıda tütün ve sigara sarma ekipmanı ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde yapılan aramada çok sayıda boş ve doku makaronlar ile tütün ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Akhisar ilçesi Medar Mahallesinde Z.T. (51/E) isimli şahsın iş yerinde KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 1 adet elektronik sigara sarma makinası, 1 adet manuel sigara sarma makinası 8 bin 260 gram tütün, 10 bin 200 adet boş makaron, 1.280 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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