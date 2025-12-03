Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 14.23 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Mersin'in yanı sıra Karaman, Antalya, Adana, Hatay'da da hissedildi.
ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Karaman, Antalya, Adana, Hatay'da da hissedildi.