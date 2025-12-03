Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 14.23 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Mersin'in yanı sıra Karaman, Antalya, Adana, Hatay'da da hissedildi.

Akdeniz'de Mersin açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan bir deprem yaşandı. Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 14.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Karaman, Antalya, Adana, Hatay'da da hissedildi.

