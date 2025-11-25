Haberler

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin denizin 6.6. kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çok sayıda ilde hissedildi.

AKDENİZ 4.1 İLE SALLANDI

Akdeniz'de saat 22.21'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının denizin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Akdeniz'de 4.1 büyüklüünde deprem

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Hiç kimse hissetmedi yalan konuşmayın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_dot_com:

Deprem de ölürsem , hikayemi anlat insan oğluna. Aman beni unutmasınlar. Yıl 2500 gelse bile, kitaplarda okumalılar benim hakkımda insan oğlu. İnsanlık Oğlu. z İnsanlık Hali. Ben bir zamanlar VAR dım tamammı. Mezarda gömülü olsam bile.

yanıt0
yanıt6
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

33 maçlık dev seri sona erdi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.