Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin denizin 6.6. kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.
Akdeniz'de saat 22.21'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının denizin 6.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Muğla'nın yanı sıra Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildi.