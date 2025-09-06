Akçay'daki Mitingde Sloganlar Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay'da düzenlenen mitingde atılan sloganlar nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül 2025 akşamı Sol Parti İlçe Başkanı Dursun Demir'in başkanlığındaki 7 kişilik düzenleme kurulu tarafından "Gelecek Bizim, Memleket Bizim" konulu açık hava toplantısı düzenlendi. Bir otel önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, saat 18.25'te yürüyüşe geçti ve 19.45'te Akçay Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Yürüyüş sırasında halktan tepki alan bazı sloganların "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç unsuru" oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılarak, kısa sürede 8 kişinin kimliği tespit edildi.

Ayrıca, düzenleme kurulunun 20 Ağustos'ta verdiği dilekçede yer almayan slogan ve pankartların kullanıldığı, belirtilen saatlere uyulmadığı ve mitingin güneş battıktan sonra da devam ettiği belirlendi. Bu sebeplerle, 2911 sayılı Kanuna aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Zehra I. (25), Emin Ulaş G. (21), Ece S. (21), Hüseyin A. (22), Diyar G. (19), Yağmur M.S. (24), Ezel B. (20) ve Ömür İ. (65). hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. - BALIKESİR