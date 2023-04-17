Akçakoca'da ölü yunus balığı karaya vurdu
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölü yunus balığı yavrusu vurdu.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile ölü yunus balığı yavrusu vurdu.
Akçakoca ilçesi Çuhallı Plajında akşam saatlerinde yunus balığı ölmüş olarak sahile vurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru balığı görünce yanına yaklaştı. Balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa