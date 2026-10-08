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Akçakoca'da fındık hırsızlığında 4 şüpheli gözaltına alındı, alıcıya işlem başlatıldı

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Akçakoca'da bir adresten çalınan fındıklarla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan fındığı 11 bin lira karşılığında satın alan kişi hakkında 'suç eşyasını satın almak' suçundan adli işlem başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir adresten fındık çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan fındığı 11 bin lira karşılığında satın aldığı tespit edilen bir kişi hakkında ise "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Akçakoca'da meydana gelen fındık hırsızlığı olayı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre olay, 6 Ekim tarihinde Orhangazi Mahallesi Koçbaba Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Fındık hırsızlığıyla ilgili başlatılan inceleme ve araştırmalar sonucunda olayın şüphelilerinin S.D., Ö.C.Y., Y.E. ve M.A.İ. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 8 Ekim tarihinde Akçakoca Yukarı Mahalle'de yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin 9 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Çalınan fındıkların ise S.M.H.B. tarafından 11 bin lira karşılığında satın alındığı tespit edildi. S.M.H.B. hakkında "suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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