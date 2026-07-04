Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Bolatlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı