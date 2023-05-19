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Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Malatya'da akar yakıt tankeri ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da akar yakıt tankeri ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13. 15 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen N.Ç. idaresindeki 42 YN 080 plakalı Mercedes marka akar yakıt tankeri ile K.Ö. yönetimindeki 44 AJ 372 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada R.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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