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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akademisyen Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınan Ör, tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akademisyen Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın ardından Dr. Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

TUTUKLANDI

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ör'ün tutuklanmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Ör'ün hakimlikte verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Ör ifadesinde "29 Ocak 2025 tarihli paylaşım bana aittir. Fakat sormuş olduğunuz 24 Ağustos 2023 ve 16 Haziran 2022 tarihli paylaşımlar bana ait değildir. Ben 29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı Bolu'da meydana gelen otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle bu olaydan duyduğum üzüntü ile yaptım. Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur.

Bende o otelde kızımla birlikte kalacaktık. Normalde bizim de programımız iptal olmasa biz de burada kalacaktık. Son anda iptal ettik. Fakat bu durumdan ötürü kendimi şanslı sayamam. Bütün aile yangında vefat etti. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucundadır. Kayın biraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik bir etki yarattı. Depremde de yakınlarımdan kayıplar oldu.

Olaylar üst üste geldi. 14 yaşında bir kızım vardır. Ona bakmak zorundayım. Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim. Yaşadıklarım arka arka geldi. Buna insani bir tepki gösterdim. Ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıFake You hard:

ulan atatürk e hakaret ettirmiyorsunuz ama siz aynı seviveye çıkmış bir insana ne hakla küfür hakaret ediyorsunuz hiç kusura bakmayın içerde aklınız başınıza gelir zaten yatacağınız 1 ay sonra çıkarsınız

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme144
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bu hükümet neyin peşinde? Bu aralar siyasiler, akademisyenler, Gazetecileri tutuklıyorlar. Bu Ülke'nin sonu hiç hayra alâmet değil.. :(((((((

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Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Delirdi iyice bunlar. Ne bu ya hergun hergun

Yorum Beğen140
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Haber Yorumlarısuat kılıç:

Neden Cumhurbaşkanına hakaret ediyor. Ben kendisine hakaret etsem, benden tazminat almak için avukat bile tutar. Devletin Cumhurbaşkanına hakaret edemessin.

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Haber YorumlarıSerkan Diler:

akademisyenmi??

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Hakim ve savcının arkasında böyle bir yazı olmalı bugün Recep Tayyip Erdoğan için ne yaptın

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Arkadaşlar demekki neymiş seçimi siz yapmıyorsunuz. Gücü eline alan sağ sol farketmiyor dün mağduru oynayanlar iktidarı ele geçirince bu tarz uygulamalar yapıyor. O yüzden bir sağdan bir soldan sürekli değiştirmek lazım yöneticileri ki kimse çöreklenmesin devletin bağımsız kurumlarına. Bunları temizlemek çok uzun zaman alıyor ve ülkenin geleceğine tehdit oluşturuyor.

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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Eğer bir suç işlemişse yapacak bir şey yok. Her zaman Ulu Önder Recep Tayyip Erdoğanın yanındayız.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bence yazısında hakaret yok ama Emine yengemize de laf söyleyince al al içeri demişler sanırım.

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Haber YorumlarıSoner Tekin:

kim ne dese kodese

Yorum Beğen30
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