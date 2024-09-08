AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bulunurken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, katıldığı canlı yayında ilginç sözler sarf etti. Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kayıplara karışan Narin Güran'ı arama çalışmaları, 19 gününde sona erdi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

AK PARTİLİ ENSARİOĞLU: BİLİP DE SÖYLEMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

Narin'in ölümüyle ilgili şüphelerin toplandığı aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Sözcü TV canlı yayınında aile ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Aileyi üzecek şeyler söylemek istemediklerini belirten Ensarioğlu, "Soruşturmada gizlilik var. Son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.