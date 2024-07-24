AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde göreve gelen AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, basın mensupları ile bir araya gelerek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, bugün sabah kahvaltısında basın mensupları ile bir araya geldi. Ali Güven Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Başkan Muhammed Ali Kaya, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Tepebaşı İlçesi'nin gelişimine katkı sunacakları bir yönetim biçimi ile AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı görevini yürüteceklerini belirten Başkan Kaya, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. - ESKİŞEHİR