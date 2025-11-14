AK Parti Milletvekilinin Danışmanının Kardeşi Hayatını Kaybetti

Bartın DHA Temsilcisi Ayhan Acar ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın danışmanı Orhan Acar'ın kardeşi Onur Acar hayatını kaybetti.

TTK'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Acar, sabah saatlerinde evinde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onur Acar'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İlk belirlemelere göre Acar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği tespit edildi.

Acar'ın cenazesi yapılacak işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi - BARTIN